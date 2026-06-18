Felipe VI sostendrá encuentro con Sheinbaum previo a partido de España

El rey Felipe VI realizará una visita oficial a México la próxima semana, donde sostendrá una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum antes de asistir al encuentro mundialista entre las selecciones de España y Uruguay.

Detalles de la reunión bilateral

El encuentro bilateral está programado para el jueves 25 de junio en el Palacio Nacional y contará también con la participación del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, así como de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.

La visita del jefe de Estado español se producirá en el contexto de la Copa Mundial y un día antes de presenciar el partido entre España y Uruguay, programado en Guadalajara.

Contexto de la visita

De acuerdo con la información difundida, el viaje busca reforzar la relación bilateral entre México y España. La reunión fue impulsada tras una invitación enviada por la mandataria mexicana al monarca el pasado 3 de febrero, en la que destacó el Mundial como una oportunidad para fortalecer los lazos históricos, culturales y lingüísticos que unen a ambas naciones.

La propuesta fue recibida favorablemente por la Casa Real española, que posteriormente confirmó la presencia de Felipe VI en territorio mexicano con motivo del torneo internacional.

Reacciones y antecedentes

La próxima reunión también se produce en un contexto marcado por episodios recientes en la relación diplomática entre ambos países. En marzo, durante una actividad cultural vinculada a la historia compartida entre España y México, el monarca reconoció que durante la colonización de América existieron abusos y controversias éticas.

Las diferencias sobre la interpretación histórica de ese periodo han formado parte del diálogo bilateral en años recientes, particularmente desde que el entonces presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, planteó en 2019 una solicitud para que la Corona española ofreciera disculpas por los hechos ocurridos durante la Conquista.