Claudia Sheinbaum asegura que se reubicarán escuelas si hay riesgo

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a revisar si la operación de la refinería Dos Bocas afecta a las escuelas públicas que se encuentran cerca de esta planta.

Ante la demanda de escuelas públicas que se encuentran cerca de refinerías de Petróleos Mexicanos (Pemex) ante el riesgo que representa para la salud de los estudiantes.

Esto en el marco de la protesta de este lunes 18 de mayo de padres y madres de familia que exigen la reubicación de dos planteles cercanos a la refinería por el daño a la salud que representa para sus hijos.

Acciones de la autoridad

Claudia Sheinbaum señaló que es necesario hacer estudios sobre la posible contaminación en las zonas cercanas a la refinería Dos Bocas para determinar si existe alguna situación de riesgo.

De acuerdo con la presidenta, se deben de realizar las mediciones correspondientes pues, aclaró, el estudio debe obedecer a las características de cada zona. Asimismo, Claudia Sheinbaum aseguró que en caso de detectarse una situación de riesgo para los habitantes de zonas aledañas o de los estudiantes en las escuelas cercanas, se realizará la reubicación de los planteles para cuidar de las infancias.