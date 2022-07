Ricardo Monreal saca el RapReal; Su propia canción de rap

El senador del partido oficialista, Morena, Ricardo Monreal, lanzó hace unos días su propia canción de rap, esto con la intención de iniciar su campaña como candidato de morena, para la presidencia de la república.

Con el RapReal, el político buscará llegar a más personas y conseguir el favor popular.

"Hola soy Ricardo, senador con doctorado, el progreso es mi objetivo y yo siempre soy su aliado; yo sí soy de izquierda, pero ese no es mi respaldo, lo es mi dedicación y el trabajo realizado", son las primeras estrofas de la canción producida por Monrimoments.

"El futuro abanderado sin ser nunca mencionado, aunque todos me conozcan por las reformas de AMLO, soy ajeno a la traición yo nunca me he rajado, sigo invicto en cada elección en la que he participado", destaca Monreal Ávila.

Monreal es uno de los posibles candidatos a la presidencia de la república, junto a sus competidores mas férreos como Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum.