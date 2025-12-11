Marcelo Ebrard aclara que habrá diálogo con China sobre aranceles

Marcelo Ebrard dijo que habrá diálogo con China pero que los aranceles no se pueden echar atrás. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, aclaró que los aranceles a China y otros países "ya existían" y que no se trata de una medida política sino estrictamente comercial.

"México ya tenía aranceles sobre esos productos, hay que empezar por ahí, lo que estamos haciendo es ajustaros... China... está manejando precios muy bajos... nosotros de por sí ya tenemos una relación desequilibrada con varios de esos países..."

Marcelo Ebrard. Secretario de Economía

El funcionario dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula que los aranceles se están ajustando, no obstante, va a mantener diálogo con países como China.

Un ejemplo que puso es que México no gana nada con productos terminados y a precios bajos, por ejemplo, en la industria automotriz, por lo que es necesario imponer el arancel. Marcelo Ebrard responde a China sobre retirar aranceles: "No se puede"

"No se puede", así respondió Marcelo Ebrard ante la petición de China de retirar los aranceles.

"Estaremos dialogando con China... no son medidas políticas, son medidas económicas y comerciales... no se puede (dar reversa)"

Una de las aclaraciones que hizo es que son aranceles focalizados y no generalizados, lo que se diferencia de la situación de Estados Unidos, con los aranceles emprendidos por Donald Trump a países del mundo. Marcelo Ebrard dijo que se trata solo de 8 por ciento de todo el comercio exterior a fin de proteger determinados sectores, como lo hacen los países que piden retirar los aranceles. El sector textil y de calzado son otras industrias que se buscan proteger, detalló.

¿Cuáles son los 11 países a los que México impuso aranceles?

Cabe recordar que este 10 de diciembre, el Senado aprobó la imposición de aranceles de entre 25 y 35 por ciento a 11 países, varios de ellos asiáticos, para proteger la economía mexicana:

China

Corea del Sur

India

Vietnam

Tailandia

Indonesia

Taiwán

Brasil

Nicaragua

Emiratos Árabes Unidos

Sudáfrica

El dictamen que hizo varias modificaciones a la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación fue aprobado el 10 de diciembre en el Senado de la República por 76 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones.