México refuerza barreras contra el gusano barrenador para reactivar exportación de ganado a EE. UU.

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La Confederación Nacional de Asociaciones Ganaderas (CNAG) anunció los acuerdos alcanzados con el Senasica para reforzar el combate contra el gusano barrenador del ganado, agilizar la movilización del hato y avanzar hacia la reactivación de la exportación de bovinos en pie a Estados Unidos.

En un comunicado dirigido al gremio, la Confederación afirmó que respalda y se corresponsabiliza con las nuevas medidas, a la vez que llamó a la unidad del sector ante el riesgo sanitario que representa la plaga.

Acuerdos establecidos por CNAG y Senasica

Entre los acuerdos establecidos destacan:

- Publicación del nuevo Acuerdo del Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal, con compromisos y requisitos actualizados para la movilización de ganado.

- Convenio de colaboración Senasica–CNAG para cumplir protocolos preventivos y acreditar personal técnico en centros de acopio del sur–sureste.

- Modernización del Punto de Verificación e Inspección Federal de Cosamaloapan, Veracruz, que fortalecerá la segunda barrera zoosanitaria y facilitará el desfogue del tránsito ganadero.

- Disposiciones temporales para restringir la movilización desde zonas afectadas hacia engordas acreditadas de Nuevo León, donde ya se han detectado tres casos de miasis.

- Próxima publicación de un esquema de movilización confiable, con responsabilidad compartida entre acopios y engordas.

- Avances en el plan de acción conjunta México–Estados Unidos para frenar la plaga y, en el corto plazo, lograr la reapertura de exportaciones.

Llamado a la solidaridad del sector ganadero

La Confederación llamó también a la solidaridad de las engordas del centro y norte del país para adquirir a precios justos parte del inventario disponible en estados fronterizos, que supera las 400 mil cabezas de ganado exportable.

Finalmente, advirtió que es indispensable conciliar los intereses de toda la cadena Bovinos Carne y evitar prácticas que comprometan la sanidad del hato nacional.

"Unos cuantos ponen en riesgo al sector. Si no hay colaboración, la autoridad deberá imponer controles más férreos que afectarían la rentabilidad de todos", concluye el comunicado.