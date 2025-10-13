Adolescentes y trastornos alimentarios: advertencia de expertos

Expertos alertan sobre riesgos psicológicos del ideal corporal digital en adolescentes.

Según la doctora Ana María Balboa Verduzco, investigadora del IPN, las redes sociales funcionan como escaparate de vidas 'perfectas' y cuerpos 'ideales', frecuentemente mediados por filtros o estándares irreales que afectan negativamente la imagen corporal de los jóvenes. Balboa explica que los adolescentes, por falta de madurez emocional, pueden no distinguir entre realidad y ficción digital. Esa confusión favorece conductas nocivas: dietas extremas, obsesión con el peso o la figura, y una relación dañina con la alimentación.

Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) advierten que el uso intensivo de redes sociales puede convertirse en factor de riesgo para desarrollar trastornos alimentarios en adolescentes.

El IPN aduce que estos trastornos alimentarios (TA) implican alteraciones graves en los hábitos de comida, acompañadas de pensamientos y emociones angustiantes. Su diagnóstico, en muchos casos, se asocia con presión constante por cumplir cánones estéticos.

Entre los riesgos identificados figuran la promoción de estereotipos corporales distorsionados, la exhibición de dietas extremas en plataformas digitales y la falta de filtros críticos en usuarios jóvenes. Los jóvenes deben ser acompañados para construir un autoconcepto positivo, promoviendo la cultura del cuidado del cuerpo con alimentación equilibrada y ejercicio moderado, lejos de ideales irreales.

Finalmente, se hace un llamado a padres, docentes y responsables de redes para fortalecer la educación digital: conversar sobre los riesgos, supervisar el contenido accesible e impulsar resiliencia frente a presiones mediáticas. Con información de Excélsior '.