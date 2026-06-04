SEP México propone mesas de trabajo con CNTE para reforma de ISSSTE

CIUDAD DE MÉXICO — La Secretaría de Educación Pública (SEP) federal propuso formalmente a los liderazgos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) el establecimiento de mesas de trabajo conjuntas con el objetivo de estructurar una propuesta de reforma integral a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

La iniciativa gubernamental fue planteada durante el desarrollo de una mesa de negociación efectuada en las oficinas centrales de la dependencia educativa, en la cual participaron altos funcionarios del sector y representantes de las distintas secciones magisteriales de la Coordinadora, quienes mantienen una jornada de protestas en demanda de mejoras laborales y prestacionales.

De acuerdo con las minutas del encuentro, el planteamiento de la autoridad educativa federal busca canalizar las demandas históricas del magisterio disidente en materia de seguridad social, pensiones y servicios de salud a través de una ruta institucional y legislativa. La SEP propuso que las mesas técnicas comiencen a sesionar de manera inmediata para analizar los puntos críticos de la legislación vigente del ISSSTE y construir un documento de consenso que pueda ser canalizado hacia el Congreso de la Unión.

Acciones de la autoridad

Los representantes de la CNTE recibieron la propuesta para su posterior análisis y discusión interna en sus respectivas asambleas estatales. Entre los ejes prioritarios que el magisterio busca modificar se encuentran el régimen de pensiones bajo el sistema de cuentas individuales, el incremento en el abasto de medicamentos, la mejora en la infraestructura hospitalaria y la agilización de los trámites para el otorgamiento de créditos de vivienda y préstamos personales.

Detalles confirmados

Las autoridades de la Secretaría de Educación Pública reiteraron su disposición al diálogo abierto y permanente como la vía exclusiva para resolver las inconformidades del sector magisterial, exhortando a los integrantes de la Coordinadora a mantener la continuidad de las actividades escolares en las entidades federativas afectadas por las movilizaciones de los docentes mientras se desahogan las mesas de concertación.