Gobernador Rubén Rocha se ausenta y genera incertidumbre en Sinaloa

La escena en Sinaloa parece sacada de una película política: un gobernador que desaparece del ojo público, acusaciones internacionales que sacuden al poder y una ciudadanía atrapada entre la desconfianza y la esperanza de cambio.

Desde que Rubén Rocha Moya solicitó licencia a su cargo, el estado vive un momento de tensión silenciosa. En calles, restaurantes y mercados de Culiacán, la conversación es una sola: ¿qué sigue ahora?

Un gobernador que se esfuma

De acuerdo con reportes recientes, Rocha Moya desapareció prácticamente de la vida pública desde el viernes por la noche. Habitantes aseguran que permanece en su domicilio en una zona residencial exclusiva, resguardado por escoltas. Mientras tanto, su salida no ha calmado las aguas; al contrario, ha abierto un vacío político que alimenta la incertidumbre.

La calle habla: hartazgo y desconfianza

En la cotidianidad de Sinaloa, las opiniones son directas y sin filtros. En restaurantes, algunos ciudadanos celebran su salida temporal. Otros, como trabajadores y comerciantes, expresan cansancio ante lo que consideran una falta de resultados en seguridad. Una frase resume el sentimiento general: "Aquí estamos hartos de que no pasa nada", dijo una trabajadora al enterarse de la noticia. La percepción es clara: más que sorpresa, hay desgaste.

Un estado marcado por la violencia

El contexto no es menor. Sinaloa lleva años enfrentando tensiones derivadas de la fragmentación del Cártel de Sinaloa, lo que ha incrementado la violencia en distintas regiones. En medio de ese escenario, la salida del gobernador no se siente como solución, sino como una pausa incómoda en una crisis más profunda.

Una nueva figura, las mismas dudas

La administración quedó en manos de Yeraldine Bonilla Valverde, quien asumió el cargo defendiendo a Rocha Moya y calificando las acusaciones en su contra como falsas. Su mensaje busca estabilidad, pero también deja ver continuidad política, lo que genera dudas entre quienes esperaban un cambio más contundente.

El trasfondo internacional

Todo esto ocurre en medio de una tormenta mayor: acusaciones del gobierno de Estados Unidos que señalan presuntos vínculos entre funcionarios sinaloenses y el narcotráfico. Aunque Rocha Moya ha negado los señalamientos, el caso ya escaló a nivel diplomático y ha puesto a México en una posición delicada frente a su vecino del norte.

Un futuro incierto

Hoy, Sinaloa no solo enfrenta una crisis política, sino también una crisis de confianza. La salida de Rocha Moya no ha traído certezas. Al contrario, ha dejado preguntas abiertas: ¿Habrá consecuencias reales? ¿Se resolverán las acusaciones? ¿O todo quedará en otro episodio más de impunidad? Mientras tanto, la vida sigue en las calles de Culiacán, donde un mensaje en un espectacular resume el anhelo colectivo: "Queremos vivir en paz." Y por ahora, esa paz parece más una aspiración que una realidad.