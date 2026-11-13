UIF descongela dos cuentas bancarias de Rubén Rocha; podrá acceder al dinero de sus pensiones

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, retiró parcialmente el bloqueo de dos cuentas bancarias vinculadas a Rubén Rocha, exgobernador de Sinaloa, por lo que ahora podrá volver a recibir los recursos correspondientes a sus pensiones y jubilaciones.

De acuerdo con el comunicado de las autoridades, la resolución se tomó después de un procedimiento judicial promovido por el exmandatario. Sin embargo, la medida no representa la liberación total de sus recursos financieros, ya que únicamente contempla el acceso al dinero destinado al pago de tres prestaciones económicas.

Se trata de una pensión por viudez otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), otra por cesantía en edad avanzada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y una jubilación correspondiente a la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

La UIF aclaró que los demás recursos que se encuentren en esas cuentas, así como cualquier otra operación bancaria que no esté contemplada en la resolución judicial, permanecerán sujetos a las restricciones correspondientes.

¿Qué pasa con las investigaciones contra Rubén Rocha?

El desbloqueo parcial de las cuentas no significa que hayan concluido los procedimientos relacionados con las acusaciones que enfrenta el exgobernador.

En Estados Unidos continúa vigente la acusación formal presentada en abril de este año por el Departamento de Justicia, en la que se le atribuyen tres cargos relacionados con conspiración para el narcotráfico y delitos vinculados con armas de fuego.

En territorio mexicano, la Fiscalía General de la República (FGR) también mantiene abierta una carpeta de investigación sobre el caso. Por su parte, el Gobierno federal ha señalado que necesita contar con mayores elementos probatorios para avanzar en el procedimiento.

De esta manera, la resolución de la UIF se limita a permitir que Rubén Rocha reciba los ingresos de sus tres pensiones y jubilaciones, sin modificar las restricciones financieras restantes ni representar el cierre de las investigaciones que siguen pendientes.