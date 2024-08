Sabine Moussier explota contra Adrián Marcelo

La actriz Sabine Moussier habló sobre Adrián Marcelo tras ser la quinta eliminada de La Casa de los Famosos México.

En una entrevista con Pablo Chagra junto a Shanik Berman, la exintegrante del cuarto tierra dijo que se sentía avergonzada de haber dicho que era un honor conocer a Adrián Marcelo.

Además, la concursante aseguró que gracias a su falsedad logró que la casa fuera "un asco" y que si lo observa afuera de la competencia algún día, en lugar de saludarlo con un beso, le daría una cachetada."Adrián Marcelo, qué pena y qué tristeza y qué vergüenza haber dicho que era un honor conocerte, qué dolor haberte dado un espacio en mi corazón, qué feo que por ganar un lugar, con un dinero, que se supone que vas a repartir (...) gracias a tu basura y a tu falsedad, con todos los videos que tengas, no me interesa, lograste que la casa fuera un asco, un cochinero, y voy a esperarme a que se termine todo esto, a que se termine todo mi contrato, y algún día te voy a encontrar en la calle, y no, no te voy a dar un beso, te voy a dar una cachetada que vas a recordar todos los días", dijo.

Sabine pide perdón al salir de La Casa de los Famosos

Sabine Moussier pidió perdón después de abandonar La Casa de los Famosos México y dijo que fue impulsada por su familia a pesar de que sabían que les podían hacer daño.

"Perdón (...) yo no quería entrar, siempre me dijeron que no me metiera ahí, ustedes me dijeron ´ve ma, ve´ y yo les decía ´les pueden hacer daño´ y les hicieron daño, perdón si los lastimaron por mi culpa (...) Ustedes saben quien soy yo, era un juego lo jugué mal, pero lo hice con el corazón", dijo la actriz de 58 años.

Sabine fue la quinta eliminada del reality show más visto de la televisión, en su cuarta semana fue eliminada Mariana Echeverría, antes Potro Caballero, Shanik y la primera eliminada fue Paola Durante.

Quienes continúan en la competencia por el premio de los 4 millones de pesos son:

Karime Pindter

Briggitte Bozzo

Mario Bezares

Gala Montes

Arath de la Torre

Adrián Marcelo

Agustín Fernández

Gomita

Ricardo Peralta

Sian Chiong

Video de las declaraciones de Sabine Moussier