Sacerdote que ayuda a migrantes denuncia que fue interceptado por hombres armados

El sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio denunció a través de sus redes sociales que fue interceptado por hombres armados con fusiles R-15. La denuncia fue compartida el sábado 29 de octubre aproximadamente a las 6:30.

De acuerdo con Filiberto Velázquez, fue interceptado por tres sujetos armados luego de salir de una misa oficiada en Zumpango del Río, sin embargo, lo reconocieron como sacerdote y por lo tanto los individuos no le hicieron daño.

Además comentó que su publicación tenía la intención de dejar constancia de la situación que se vive en la entidad. Cabe resaltar que la víctima funge como Director en el Centro de Derechos de las víctimas de violencia Minerva Bello.

"Para constancia de lo que sucede en el estado de Guerrero. Hoy mientras regresaba de una misa en Zumpango del Río fui interceptado por un vehículo del cual se bajaron 3 hombres con R 15. Uno de ellos me ubico como sacerdote y eso fue lo que ayudó para que no me hicieran nada." Compartió el sacerdote a través de su cuenta de Facebook.

Tanto el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa, la Familia Michoacana y el Cártel Independiente de Acapulco, este último siendo un grupo local, son los grupos delictivos identificados con presencia importante en Guerrero.

INFOBAE