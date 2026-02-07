Samuel García afirma que Nuevo León vive un "récord de paz" tras balacera en Monterrey

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, aseguró que la entidad atraviesa uno de sus mejores momentos en materia de seguridad, al afirmar que se vive un "récord de paz", aun cuando recientemente se registró una balacera en el Centro de Monterrey que dejó un saldo de siete personas lesionadas.

El mandatario hizo estas declaraciones a través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, donde apareció ejercitándose mientras compartía un balance positivo sobre la situación de seguridad en el estado. Durante el video, García Sepúlveda señaló que se trata del mejor mes y del mejor año en los últimos 15 en cuanto a reducción de delitos de alto impacto, destacando avances en tranquilidad y seguridad pública.

Balacera en Monterrey: detalles del incidente

Posteriormente, el gobernador detalló parte de su agenda del día, entre la que mencionó el cambio de mando en la Séptima Zona Militar y los preparativos para la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Nuevo León durante el fin de semana. De acuerdo con García, la visita presidencial traerá anuncios relacionados con infraestructura educativa, vivienda y la construcción de un hospital del IMSS.

Al finalizar su mensaje, el mandatario mostró su progreso físico al realizar dominadas, como parte de su rutina de ejercicio.

Impacto de la balacera en la comunidad

Cabe señalar que el pasado 5 de febrero, alrededor de las 18:00 horas, se reportó una balacera en la avenida Juárez, en su cruce con Aramberri, en el Centro de Monterrey. El hecho dejó siete personas heridas, entre ellas una menor de edad y un adulto mayor.

Según informó Eduardo Sánchez Quiroz, comisario general de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey, el ataque se habría originado tras una discusión entre cuatro hombres, quienes presuntamente comenzaron a disparar de manera indiscriminada.

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que seis de los lesionados fueron atendidos en el Hospital de Traumatología y Ortopedia No. 21, y que hasta la noche del 5 de febrero, dos de ellos se encontraban en estado grave.