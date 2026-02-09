Claudia Sheinbaum defiende a Cuba ante sanciones de EE.UU.

Sheinbaum criticó las sanciones a Cuba por petróleo, reafirma apoyo humanitario de México y subraya la solidaridad con el pueblo cubano ante la crisis energética.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lanzó una crítica directa a las sanciones impuestas por Estados Unidos contra países que suministran petróleo a Cuba, calificándolas como 'muy injustas' y perjudiciales para la población en la isla.

Desde el Ejecutivo, la mandataria reafirmó el apoyo humanitario de México hacia la isla, señalando que la solidaridad con los pueblos en crisis forma parte de la esencia histórica del país.

Contexto de las sanciones y su impacto

El mensaje llega en un contexto de crisis energética en Cuba, donde la falta de combustible ha afectado sectores clave como el transporte, la generación eléctrica e incluso las operaciones de aerolíneas. Sheinbaum subrayó que las sanciones dirigidas a terceros países que exportan petróleo a Cuba no solo presionan a gobiernos, sino que impactan directamente a la población, generando efectos humanitarios adversos.

'Nadie puede ser omiso a la situación que vive el pueblo cubano', afirmó la presidenta, insistiendo en que no es correcto castigar a una nación entera por diferencias políticas. La jefa del Ejecutivo destacó que, más allá de las discrepancias con el gobierno cubano, las sanciones no deben convertirse en un instrumento de sufrimiento colectivo.

México reafirma su solidaridad internacional

El respaldo de México a Cuba se enmarca en una política exterior basada en fraternidad, cooperación y ayuda humanitaria, recordó Sheinbaum, citando precedentes de apoyo a otros países en situaciones de emergencia. La presidenta insistió en que la postura mexicana responde a principios históricos de diplomacia solidaria, no a afinidades ideológicas, sino a la defensa de los pueblos. 'No se puede ahorcar a un pueblo así, es muy injusto', reiteró, reforzando un discurso que busca posicionar a México como actor humanitario en el escenario internacional.