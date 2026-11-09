Sandra Cuevas celebra cumpleaños de su oso en Europa

CIUDAD DE MÉXICO — La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, encabezó una gira por diversas ciudades de Europa con motivo del quinto cumpleaños de su oso de peluche denominado Daniell, a quien prodiga cuidados y crianza simbólica como si se tratara de un hijo desde hace cinco años.

El itinerario festivo abarcó paradas en París, Madrid y Barcelona, donde la política mexicana realizó sesiones fotográficas en sitios emblemáticos como la Torre Eiffel, el Museo del Louvre, la Catedral de Notre Dame, el Palacio Real madrileño y la Catedral barcelonesa. Asimismo, la travesía incluyó actividades recreativas dentro del parque temático Disneyland Paris y una celebración central acompañada por un pastel de tres niveles con velas conmemorativas.

Detalles de la gira por Europa

Las distintas etapas del viaje fueron documentadas de forma sistemática a través de la cuenta de Instagram @daniell_1.00, una plataforma administrada por la exfuncionaria donde se publican narraciones escritas en primera persona desde la perspectiva del propio muñeco. Las publicaciones recientes incluyeron agradecimientos a Cuevas por las actividades turísticas y mensajes alegóricos sobre los deseos del personaje.

Origen del oso Daniell

De acuerdo con declaraciones previas brindadas por Cuevas, el muñeco le fue obsequiado por un exprometido como un ejercicio previo a la maternidad. A pesar del término del vínculo afectivo, la empresaria mantuvo la costumbre de integrar la figura a sus viajes, eventos familiares y cotidianidad como representación formal de sus aspiraciones de formar una familia.

Sandra Cuevas gobernó la demarcación Cuauhtémoc de 2021 a 2024 bajo la bandera de la coalición opositora. Tras participar sin éxito en la contienda por una concejalía en el Senado de la República, la abogada coordina actualmente la organización México Nuevo, agrupación que busca obtener el registro formal como partido político nacional ante las autoridades electorales.