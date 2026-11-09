Paro nacional en el INE: trabajadores podrían levantar la protesta este lunes si alcanzan un acuerdo salarial

La inconformidad laboral dentro del Instituto Nacional Electoral (INE) provocó un paro nacional en distintos módulos de atención ciudadana, dejando suspendidos los servicios en al menos 10 entidades de México.

La movilización, encabezada por trabajadores encargados de atender a la población que realiza trámites relacionados con la credencial para votar, busca conseguir mejores condiciones salariales. Sin embargo, existe la posibilidad de que las actividades se reanuden este mismo lunes 9 de noviembre, siempre y cuando se alcance un acuerdo con las autoridades del instituto.

¿En qué estados cerraron los módulos del INE?

De acuerdo con reportes de medios nacionales, el paro de actividades se extendió a 10 entidades, donde los trabajadores dejaron de brindar atención a quienes acudían a realizar trámites.

Los estados afectados son:

Ciudad de México.

Estado de México.

Chihuahua.

Oaxaca.

Yucatán.

Nuevo León.

Puebla.

Michoacán.

Chiapas.

Veracruz.

La suspensión de servicios podría afectar a las personas que necesitan tramitar, renovar o actualizar su credencial para votar, por lo que la movilización también representa un inconveniente para los usuarios de estos módulos.

¿Qué exigen los trabajadores del INE?

La principal demanda del movimiento es un incremento salarial equivalente a dos salarios mínimos mensuales.

Los empleados señalan que actualmente reciben aproximadamente 4 mil 800 pesos por quincena, cantidad que consideran insuficiente frente a sus responsabilidades laborales.

Edgar Fernández, vocero de los trabajadores, informó que la intención era limitar la protesta al lunes 9 de noviembre para evitar mayores afectaciones a la ciudadanía.

No obstante, advirtió que, si las negociaciones no llegan a buen puerto, los empleados podrían regresar a sus puestos bajo protesta y mantener abierta la posibilidad de realizar otro paro nacional.

Entre los escenarios planteados también se encuentra la suspensión de los registros para obtener la credencial para votar, lo que podría complicar los trámites de quienes necesitan este documento.

Trabajadores se reúnen con autoridades del INE

En medio de las movilizaciones, una comisión de representantes de los trabajadores sostuvo una reunión con Blanca Cruz, presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral, para buscar una solución al conflicto.

Hasta el cierre de la información proporcionada, no se había confirmado si ambas partes alcanzaron un acuerdo respecto al aumento salarial solicitado.

El futuro de la protesta dependerá de los resultados de estas conversaciones. Mientras tanto, los trabajadores mantienen sus exigencias y no descartan retomar las movilizaciones si no reciben una respuesta favorable.