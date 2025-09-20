Sandra Cuevas confirma relación con líder criminal

CIUDAD DE MÉXICO – La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, ha confirmado públicamente que tuvo una relación breve con Alejandro "N", alias "El Choko", un líder criminal recientemente detenido. Cuevas calificó la relación de "efímera" y aseguró que desconocía por completo las actividades criminales por las que se le investiga a su expareja.

En una conferencia de prensa y a través de su cuenta de X, Cuevas detalló que conoció a "El Choko" en un concierto el 1 de marzo y que su "coqueteo" comenzó dos meses después. La exfuncionaria señaló que se vieron en no más de 10 ocasiones y que su relación concluyó a mediados de agosto, cuando ella ya tenía otra pareja. Además, indicó que el motivo de la ruptura fue que "El Choko" parecía estar utilizando la relación para ganar notoriedad pública.

El artículo también proporciona un perfil de Alejandro "N", quien fue detenido el 10 de septiembre. Se le acusa de liderar una banda criminal y se le investiga por delitos como extorsión, homicidio y fraude. Su arresto generó atención mediática debido a sus presuntos vínculos con figuras políticas, entre ellas, Sandra Cuevas.

La exalcaldesa Sandra Cuevas se ha distanciado del presunto criminal, enfatizando su desconocimiento de sus actividades ilícitas. Este caso pone de manifiesto cómo las relaciones personales de los políticos pueden volverse objeto de escrutinio público y cómo los lazos con figuras delictivas pueden tener repercusiones en su carrera.