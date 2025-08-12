Coahuila confirma 47 casos de sarampión, tercer estado con más contagios en México

Coahuila registra 47 casos confirmados de sarampión y se mantiene como la tercera entidad con más contagios en México.

Hasta el 11 de agosto, Coahuila acumula un total de 230 casos probables de sarampión, de los cuales 47 han sido confirmados, lo que la posiciona como el tercer estado con mayor número de contagios a nivel nacional. La tasa de incidencia en la entidad se ubica en 1.37 casos por cada 100 mil habitantes, según datos recientes de la Secretaría de Salud federal.

A nivel nacional, Chihuahua encabeza la lista con 5,213 casos probables y 3,736 confirmados, mientras que Sonora ocupa el segundo lugar, con 243 casos probables y 87 confirmados. Además, Sonora registra la mayor tasa de letalidad por la enfermedad, con 1.15.

En total, en México se han reportado 4,006 contagios confirmados, de los cuales 28 se registraron en las últimas 24 horas. La propagación del virus ha alcanzado ya a 20 estados y 85 municipios del país.

El 52% de los casos confirmados corresponde a mujeres, mientras que el 48% son hombres. El grupo más afectado es el de menores de entre 0 y 4 años, con 931 contagios, seguido del grupo de 25 a 29 años con 539 casos, y el de 30 a 34 años con 442.

La incidencia más alta también se observa en menores de 0 a 4 años, con una tasa de 8.95 casos por cada 100 mil habitantes. Le siguen los grupos de 25 a 29 años (5.08) y de 30 a 34 años (4.23).