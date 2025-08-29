Investigación desvela detalles del asesinato de Esmeralda Ferrer y su familia

GUADALAJARA (29 de agosto de 2025) — La tiktoker Esmeralda Ferrer Garibay, conocida en redes como Esmeralda FG, de 32 años, fue hallada sin vida junto a su esposo, Roberto Carlos Gil Licea, de 36 años, y sus dos hijos menores—Gael Santiago, de 13 años, y Regina, de 7— dentro de una camioneta tipo pick-up abandonada en la colonia San Andrés. La Fiscalía de Jalisco confirmó su identidad tras el hallazgo, ocurrido el 22 de agosto.

Esmeralda construyó su perfil en TikTok con el usuario @esmeraldafg222, donde acumuló entre 18 000 y 21 000 seguidores y más de medio millón de "me gusta". Comenzó con videos de lipsync y evolucionó hacia contenido de estilo de vida lujoso y estética "buchona", exhibiendo marcas como Gucci, Louis Vuitton, Dior, Dolce & Gabbana y Versace, además de mostrar viajes, cirugías estéticas y momentos familiares con sus hijos y sus perros pomerania.

En muchos de sus clips, acompañaba sus lujos con narcocorridos y frases provocadoras como "ventajas de tener un novio narco", lo que generó controversia en la comunidad digital.

La investigación señala que la línea principal del crimen estaría vinculada a las actividades comerciales del esposo en Michoacán, donde se dedicaba a la compraventa de vehículos y al cultivo de jitomate, y no a la actividad digital de la influencer. Autoridades sospechan que la familia fue ejecutada en un taller mecánico llamado "La Araña", donde se localizaron manchas de sangre e indicios balísticos, antes de que el vehículo fuera abandonado en otra ubicación.

Dos personas que fueron entrevistadas por el caso, un tal Héctor Manuel Valdivia Martínez y otro conocido como "El Chino", fueron liberados por falta de pruebas. Posteriormente, se informó que Valdivia y dos familiares fueron privados de su libertad tras salir de la Fiscalía, mientras que "El Chino" logró escapar.