Alerta por gusano barrenador llega en lenguas indígenas con campaña en radio y perifoneo en comunidades

CDMX.- Con el objetivo de contribuir a la estrategia nacional contra el gusano barrenador, la Secretaría de Agricultura y estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo lanzaron una campaña de información para el combate a esta plaga, traducida a once lenguas indígenas del país.

A través de un comunicado, la dependencia, encabezada por Julio Berdegué Sacristán, detalló que los contenidos fueron traducidos a tsotil, tseltal, cho´l, chontal, ikoot, zoque, mazateco, dos variantes de maya para Yucatán y Quintana Roo, así como náhuatl y zapoteco. La estrategia se implementa por medio del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y consiste en la difusión de materiales radiofónicos orientados a la prevención y a la notificación del gusano barrenador.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con Agricultura, estos materiales se transmitirán en comunidades hablantes de lenguas indígenas mediante once radiodifusoras del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), además de difundirse por perifoneo en las localidades.