Secretaría de Bienestar México inicia registro para Pensión Mujeres Bienestar

CIUDAD DE MÉXICO – La Secretaría de Bienestar informó que el proceso de inscripción para la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mexicanas de entre 60 y 64 años, entra en su fase final de registros correspondientes al mes de febrero. Este programa, que busca reconocer el trabajo de las mujeres y fortalecer su autonomía económica, otorga un apoyo de 3,100 pesos bimestrales.

De acuerdo con el calendario oficial, el registro se realiza de manera escalonada en los módulos de atención distribuidos en todo el país. Las autoridades han enfatizado que el trámite es personal y gratuito, exhortando a las interesadas a acudir únicamente con la documentación completa para asegurar su incorporación al padrón de beneficiarias.

¿Qué requisitos se necesitan para la Pensión Mujeres Bienestar?

Para realizar el registro satisfactoriamente, las solicitantes deben presentar original y copia de los siguientes documentos:

- Identificación oficial vigente: Puede ser el INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o credencial del INAPAM.

- Acta de nacimiento: Debe ser legible y estar en buen estado.

- CURP: De impresión reciente para verificar la actualización de los datos.

- Comprobante de domicilio: No mayor a seis meses (recibos de luz, agua, teléfono, gas o predial).

- Teléfonos de contacto: Se solicita un número celular y uno de casa para dar seguimiento al estatus de la tarjeta.

Detalles sobre el calendario de registro para la Pensión Mujeres Bienestar

La atención en los módulos se organiza según la letra inicial del primer apellido para evitar aglomeraciones. Para este cierre de periodo en febrero, el orden establecido es:

Día de la semana Letra del primer apellido

Viernes 20 de febrero S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 21 de febrero Todas las letras (Rezagados)

Domingo 22 de febrero Todas las letras (Rezagados)

El horario de atención es de 10:00 a 16:00 horas. En caso de que la interesada no pueda trasladarse al módulo por motivos de salud o movilidad, la Secretaría de Bienestar recordó que se puede solicitar una visita domiciliaria a través de la Línea de Bienestar (800 639 42 64).

Impacto de la Pensión Mujeres Bienestar en la autonomía económica

Este apoyo económico es parte de la estrategia nacional para cerrar las brechas de desigualdad, entregando por primera vez una pensión específica a mujeres antes de que cumplan la edad requerida para la pensión universal de adultos mayores (65 años). Una vez cumplida esa edad, la transición al programa de adultos mayores es automática.