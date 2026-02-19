Europa pone la mirada en México: el puente que une a dos gigantes económicos

Inversionistas europeos aceleran rumbo hacia Norteamérica gracias al T-MEC

En un momento crucial para la economía global, México se posiciona como un destino estratégico para inversionistas europeos que buscan no solo oportunidades locales, sino acceso directo al vasto mercado norteamericano conformado por México, Estados Unidos y Canadá. Esta tendencia fue destacada por el embajador de Países Bajos en México, André Driessen, quien afirmó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se ha convertido en un imán para capital extranjero con visión regional.

Desde el punto de vista de los inversionistas europeos, México ya no es solo un mercado emergente atractivo por su tamaño y mano de obra competitiva, sino una plataforma de lanzamiento hacia toda Norteamérica. Según Driessen, muchas empresas europeas presentes en el país están aquí "no solo para México, sino para todo el mercado norteamericano entero", aprovechando los beneficios del T-MEC y las cadenas de suministro integradas.

Más allá del comercio: acuerdos estratégicos con Europa

El embajador también mencionó que el acercamiento entre México y la Unión Europea puede potenciar aún más la posición del país como puente comercial global, especialmente si se ratifica y moderniza la relación bilateral. Esto, señalan expertos, podría permitir un flujo más fluido de bienes y servicios hacia América del Norte y Europa, reforzando la competitividad del sector industrial y tecnológico mexicano.

Sectores como la agricultura, tecnologías de sostenibilidad, manejo del agua, eficiencia energética y la industria automotriz están en el radar de los inversionistas europeos, quienes ven en estas áreas nichos de alto crecimiento respaldados por cadenas de valor ya establecidas.

Retos en el camino: la seguridad sigue en la mira

A pesar de las ventajas, no todo es perfecto. La inseguridad y la violencia en ciertas regiones de México todavía generan incertidumbre entre empresas que consideran establecer operaciones en el país. Driessen señaló que, aunque hay zonas con condiciones favorables para el negocio —como el estado de Querétaro, que calificó de "muy seguro"— aún existen regiones con un entorno menos propicio para inversiones. Esto podría frenar algunos proyectos si no se abordan las preocupaciones de seguridad y estabilidad.

Un panorama alentador para México

Los movimientos recientes confirman la creciente confianza de los capitales extranjeros en México. Por ejemplo:

El mercado de capitales mexicano vino atrayendo fuertes inversiones extranjeras en enero de 2026, con más de 1,400 millones de dólares en entradas de capital foráneo, cifra histórica para el país.

Además, México ha superado a otros países latinoamericanos como hub de inversión de startups, captando un porcentaje creciente de capital de riesgo en la región.

Estas cifras coinciden con la percepción de que México, gracias a su ubicación geográfica, acuerdos comerciales y mano de obra competitiva, se ha convertido en un verdadero centro neurálgico de inversión global, especialmente para actores europeos que buscan posicionarse en el mercado trilateral más grande del continente.