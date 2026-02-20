¿120 mil pesos al mes por una pensión? Sheinbaum tilda de ´abuso´ una jubilación y pone el tema en el centro del debate nacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha encendido una nueva discusión pública sobre el uso de recursos del Estado al confirmar que el economista y diplomático José Ángel Gurría Treviño recibe una pensión mensual de aproximadamente 120,000 pesos por parte de Nacional Financiera (Nafin), aun cuando desempeñó importantes cargos internacionales al mismo tiempo.

Sheinbaum calificó ese monto como un "abuso" y cuestionó su justificación, especialmente porque Gurría fue secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) mientras percibía también esta pensión.

¿Quién es José Ángel Gurría?

Economista de larga trayectoria, Gurría ha sido una figura clave en la política y diplomacia mexicanas. Además de dirigir la OCDE durante 15 años, también ocupó cargos como secretario de Relaciones Exteriores y de Hacienda en México, y ha tenido un papel destacado en negociaciones como las alrededor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Este perfil nacional e internacional le ha valido reconocimiento... y ahora también críticas sobre el manejo de sus beneficios.

Debate más amplio sobre pensiones

La revelación de este caso llega justo cuando el Gobierno federal impulsa una reforma constitucional para limitar pensiones consideradas "exorbitantes" de exfuncionarios de confianza y altos mandos públicos.

Puntos clave de la iniciativa:

- Ninguna pensión podrá superar el 50% del salario del titular del Ejecutivo federal, lo que en la práctica sería un tope cercano a 70,000 pesos mensuales.

- La propuesta únicamente afectaría a empleados de confianza y no a trabajadores con contratos colectivos.

- Si se aprueba, se estima un ahorro de alrededor de 5,000 millones de pesos anuales, que se podrían invertir en programas sociales.

Este debate también busca zanjar la percepción de que beneficios onerosos con recursos públicos están alejados de las realidades de millones de pensionados mexicanos con ingresos mucho más humildes.

Sheinbaum ha expresado que este tipo de pensiones "millonesas" contrasta con la visión de un gobierno que pretende eliminar privilegios y hacer más equitativo el sistema de jubilaciones públicas.

Mientras expertos debaten si la verdadera crisis del sistema pensionario es de privilegios o de solvencia general, lo cierto es que el caso de Gurría y la reforma propuesta han llevado el tema de las jubilaciones de altos funcionarios al centro de la agenda pública.