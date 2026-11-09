SEP defiende uso de computadoras en aulas de México: avance en conectividad

CIUDAD DE MÉXICO — La Secretaría de Educación Pública defendió la incorporación gradual de computadoras e infraestructura de conectividad en las aulas del país como una estrategia pedagógica, diferenciándola de la restricción impuesta a los dispositivos móviles personales durante la jornada escolar.

A través de un posicionamiento institucional emitido por las autoridades federales, la dependencia precisó que las limitaciones al uso de telefonía celular en los planteles buscan prevenir distracciones causadas por aplicaciones diseñadas para la retención de atención, además de mitigar riesgos asociados al acoso digital, la ansiedad y afecciones en la salud mental del estudiantado. En contraste, la SEP argumentó que los equipos de cómputo constituyen herramientas estructuradas destinadas al fortalecimiento de los procesos académicos bajo la supervisión docente.

Acciones de la autoridad

El pronunciamiento detalló los avances alcanzados en la cobertura de infraestructura tecnológica en la educación pública. Durante el periodo comprendido entre los ciclos escolares 2021-2022 y 2025-2026, la proporción de escuelas de educación básica con acceso a internet aumentó de un 22.1 por ciento a un 42.7 por ciento. Por su parte, la conectividad en el nivel medio superior registró un incremento al pasar del 46.2 por ciento al 62 por ciento.

Asimismo, la dependencia destacó la ejecución de programas de equipamiento en entidades con rezago histórico, citando la distribución de más de 23 mil computadoras y 11 mil proyectores en planteles de Oaxaca con una inversión superior a 750 millones de pesos, aunado a la conexión a internet de más de 10 mil planteles mediante infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad.

Proyecciones futuras

La institución educativa ratificó que la estrategia gubernamental continuará priorizando la ampliación del acceso a plataformas digitales e internet en zonas rurales y de mayor marginación, proyectando alcanzar la cobertura total en telesecundarias y bachilleratos comunitarios para el año 2027.