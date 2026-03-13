Hacienda asegura que el precio de gasolina en México se mantendrá estable

CIUDAD DE MÉXICO — La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estimó este jueves que el impacto del recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente sobre el precio de la gasolina en México será de corta duración. A pesar de la volatilidad observada en los mercados internacionales de crudo tras las tensiones en la región, las autoridades financieras mexicanas aseguraron que el país cuenta con mecanismos de amortiguación suficientes para evitar aumentos abruptos en los combustibles que afecten el bolsillo de los consumidores durante el primer trimestre de 2026.

La dependencia federal explicó que el sistema de estímulos fiscales a través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se mantiene como la principal herramienta para estabilizar los precios al público. Según los análisis técnicos de Hacienda, aunque el precio del barril de petróleo ha experimentado fluctuaciones debido a la incertidumbre geopolítica, se espera que la oferta global se estabilice en el corto plazo, lo que permitiría que las presiones inflacionarias sobre los energéticos en territorio nacional cedan de manera paulatina.

Acciones de la autoridad

El subsecretario de Hacienda detalló que el Gobierno de México monitorea diariamente las cotizaciones de la mezcla mexicana de exportación y de los referentes internacionales, como el West Texas Intermediate (WTI). La estrategia gubernamental busca evitar que el precio de la gasolina Magna y Premium sufra distorsiones significativas, priorizando la estabilidad macroeconómica y el control de la inflación, que sigue siendo una prioridad para la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum frente a los choques externos.

Detalles confirmados

Expertos del sector energético coinciden en que, si bien un conflicto prolongado en Medio Oriente suele disparar los costos de transporte y seguros marítimos, la posición actual de las reservas y la producción de crudo en otras regiones del mundo ayuda a mitigar un impacto masivo. Hacienda subrayó que no se prevén desabastos y que la política de precios máximos y estímulos fluctuará de acuerdo con la necesidad de proteger el poder adquisitivo, sin comprometer las metas de recaudación fiscal establecidas en el Paquete Económico para este año.

La confianza de la Secretaría de Hacienda en que los efectos sean transitorios también se basa en la resiliencia mostrada por el mercado interno y el fortalecimiento del peso mexicano en semanas recientes. No obstante, las autoridades exhortaron a los distribuidores de combustible a mantener precios justos, advirtiendo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) intensificará las labores de vigilancia para evitar que la coyuntura internacional sea utilizada como pretexto para la especulación en las estaciones de servicio.

Impacto en la comunidad

Con esta postura, el Gobierno de México busca enviar una señal de tranquilidad a los sectores productivos que dependen directamente del costo de los energéticos. Mientras la situación diplomática en el Medio Oriente continúa evolucionando, la Secretaría de Hacienda reafirmó su compromiso de utilizar todos los recursos técnicos y financieros a su alcance para que la volatilidad externa no se traduzca en una crisis energética local, manteniendo el rumbo de la política fiscal nacional durante este 2026.