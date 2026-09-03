Detienen a Luis de Llano por incumplimiento de medidas en caso de Sasha Sokol

Luis de Llano promovió un nuevo amparo tras ser detenido por desacato a órdenes judiciales derivadas de la demanda civil por daño moral que Sasha Sokol presentó en su contra.

El productor Luis de Llano volvió a recurrir a la vía legal luego de ser detenido por desacato a resoluciones judiciales derivadas del proceso civil por daño moral que Sasha Sokol promovió en su contra. De acuerdo con la información disponible sobre el caso, la defensa del productor presentó un nuevo amparo durante la madrugada de este jueves 3 de septiembre, con el propósito de obtener su liberación antes de que concluyera el tiempo establecido para las medidas de apremio.

El recurso fue promovido a las 2:32 de la madrugada, pocas horas después de la detención de De Llano y luego de que uno de sus abogados saliera del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social San Fernando, donde cuestionó la legalidad del arresto.

Arresto por incumplimiento de órdenes judiciales

Luis de Llano fue detenido a las 18:13 horas del miércoles 2 de septiembre por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en cumplimiento de órdenes emitidas por una jueza del Tribunal Superior de Justicia capitalino.

La SSC confirmó la acción mediante un comunicado en el que señaló: "Esta tarde, personal de esta Secretaría dio cumplimiento a una orden de arresto de 15 horas en contra de Luis "N" como medida de apremio por desacato de acuerdo con lo ordenado por una Jueza del Tribunal Superior de Justicia".

La detención está relacionada con el incumplimiento de dos medidas establecidas dentro del proceso. Según la representación legal de Sasha Sokol, el productor no cumplió con la orden de grabar y exhibir ante el juzgado una disculpa pública dirigida a la cantante.