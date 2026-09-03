Claudia Sheinbaum propone trazabilidad en el IEPS para combatir el huachicol

Adelanta Claudia Sheinbaum que para el Paquete Económico 2027 propondrá trazabilidad en el IEPS, que ayudará a disminuir el huachicol.

La propuesta será incorporada al Paquete Económico 2027, que el Ejecutivo federal tiene previsto entregar al Congreso de la Unión el próximo 9 de septiembre.

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum adelantó que uno de los planteamientos centrales será establecer mecanismos que permitan dar seguimiento a los combustibles desde el momento en que son importados hasta que finalmente llegan a las estaciones de servicio y son vendidos al consumidor. "Les puedo adelantar que es una de las nuevas propuestas con el mismo impuesto, pero que se combata la evasión fiscal, así como que se paguen impuestos", apuntó la mandataria.

Objetivos de la propuesta

El objetivo, explicó, es fortalecer la trazabilidad de la gasolina y el diésel para detectar posibles irregularidades en toda la cadena de comercialización.