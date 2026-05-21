SMN alerta: Huracanes se intensifican rápidamente en México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que cada vez hay menos tiempo para reaccionar ante la formación e intensificación de huracanes, por lo que familias y gobiernos deben estar prevenidos.

Fabián Vázquez, coordinador general del SMN, señaló que la disminución de tiempo de reacción se debe a que los huracanes se intensifican cada vez más rápido por las variaciones atmosféricas.

¿Cómo ha cambiado el tiempo de reacción ante huracanes?

De acuerdo con el SMN, antes se solía contar con un periodo de dos o tres días antes de que un ciclón impactara tierra como un huracán mayor, pero la tendencia actual es que la ventana de tiempo es menor.

Como ejemplo de esta peligrosa tendencia, el SMN destacó que el año pasado, casi los cinco huracanes mayores registrados en el océano Atlántico, presentaron una intensificación rápida, incluso menos de 24 horas.

Acciones recomendadas por el SMN

El SMN señaló que es necesario que quienes viven en zonas de riesgo estén más atentos, pues, con la velocidad de los huracanes, las condiciones pueden cambiar de un momento a otro.