Investigación en curso tras explosión en tienda Waldos de Hermosillo

La tarde de este sábado 1 de noviembre de 2025, una potente explosión en una tienda Waldos, ubicada en pleno centro de Hermosillo, dejó un saldo de 23 personas fallecidas y 11 heridos, quienes fueron trasladados a distintos hospitales de la ciudad.

De acuerdo con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, de los 23 fallecidos y 11 heridos, se encuentran varios menores de edad, aunque no confirmó la cifra de los infantes.

"El Gobierno del Estado realizará todas las acciones necesarias para apoyar a las familias y personas afectadas por la explosión ocurrida en la tienda Waldo´s." escribió el gobernador en sus redes sociales.

El fuego inició en la entrada y los clientes del comercio ubicado en las calles Doctor Noriega, entre Matamoros y Juárez, buscaron refugio dentro del mismo local quedando atrapados por las llamas.

El incidente ocurrió alrededor de las 15:00 horas cuando una violenta detonación sacudió el corazón de Hermosillo. Inmediatamente, las autoridades de seguridad y cuerpos de emergencia llegaron al lugar para atender la emergencia.

Tras la explosión, comercios cercanos optaron por cerrar sus puertas debido al riesgo de un mayor siniestro.

Bomberos de Hermosillo, elementos de la Policía Municipal y personal de Protección Civil se movilizaron rápidamente para sofocar las llamas, mientras unidades de rescate atendían a los heridos en el lugar.

Investigación en curso

Las autoridades locales iniciaron una investigación para determinar el origen de la explosión.

En un principio se informó que habría sido provocado por la explosión de un vehículo al exterior, por lo que están analizando los posibles factores, como fallas mecánicas en el vehículo o la presencia de materiales inflamables.