Alcalde de Uruapan fallece en violento suceso en Centro Histórico

El municipio de Uruapan, Michoacán, se vistió de luto tras el fatal ataque armado que cobró la vida del alcalde Carlos Manzo, perpetrado la noche de este sábado 1 de noviembre en el Centro Histórico. La agresión ocurrió en medio de la celebración del tradicional Festival de Velas por el Día de Muertos, sumiendo el evento y a la comunidad en un profundo estado de conmoción.

Tras concluir su participación en el acto conmemorativo, el edil fue atacado a tiros por sujetos armados entre la multitud. Pese a ser trasladado de urgencia a un hospital, el Gabinete de Seguridad de México confirmó posteriormente su deceso a causa de las heridas de bala.

Detalles del Ataque y Reacción Oficial

Lugar y Momento: Centro Histórico de Uruapan, durante el Festival de Velas la noche del 1 de noviembre.

Modalidad: El alcalde recibió al menos seis disparos en un ataque directo.

Baja del Agresor: Las autoridades informaron que uno de los atacantes fue abatido en el lugar de los hechos, asegurando el arma utilizada.

Detenciones: Se reportó la detención de dos personas presuntamente vinculadas al crimen.

Heridos Colaterales: El secretario de Obras Públicas que acompañaba a Manzo también resultó herido. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado confirmó que ningún civil ajeno a los hechos fue lesionado.

Videos difundidos en redes sociales capturaron el momento de las detonaciones en la plaza principal, mostrando la escena de pánico que se desató entre los asistentes.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, condenó enérgicamente el asesinato. Anunció la movilización del Secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, y de la Guardia Nacional (GN) para coordinar un despliegue de seguridad en el municipio y garantizar la tranquilidad de los pobladores. Las autoridades han asegurado que este crimen "no quedará impune".

Se destacó que, debido a la naturaleza pública y familiar del evento, el alcalde no portaba su habitual chaleco antibalas, a pesar de contar con escoltas de la Guardia Nacional asignados para sus funciones diarias. El Gabinete de Seguridad de México reforzó la presencia en la zona con patrullajes de supervisión tras el atentado.