José Ángel Gurría recibe pensión de Nafin: Sheinbaum lo califica de abuso

´Es un abuso´... Sheinbaum confirma que José Ángel Gurría recibe 120 mil al mes por una pensión de Nafin.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que el exfuncionario José Ángel Gurría recibe una pensión mensual cercana a los 120 mil pesos por su paso como director de Nacional Financiera (Nafin), situación que calificó como un "abuso", especialmente porque el economista ocupaba simultáneamente cargos internacionales de alto nivel.

Acciones de la autoridad

Durante su conferencia, la mandataria señaló que el tema se volvió público y que su gobierno revisará la información disponible. "Ya que salió público, lo podemos decir y vamos a ver qué información se puede dar", expresó. También cuestionó el hecho de que recibiera ese ingreso mientras se desempeñaba como titular de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).