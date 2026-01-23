Claudia Sheinbaum evalúa invitar a los reyes de España a México

Vamos a ver: Sheinbaum sobre invitar a los reyes de España a México

Sheinbaum dijo que es "un primer símbolo importante" la convivencia de los reyes de España con personas indígenas de México.

"Ya vamos a ver", así respondió la presidenta Claudia Sheinbaum a una posible invitación a los reyes de España, Felipe VI y Letizia, para visitar México.

"Como lo dije ayer, es un símbolo que los reyes de España se hayan acercado a los stands de México en la Fitur y que hayan conversado con integrantes indígenas... esta conversación es importante. (¿Los invitaría a México?) Ya vamos a ver, primer símbolo importante"

Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum dijo que lo que calificó como "símbolo" sobre el acercamiento de los reyes de España a los pueblos indígenas en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) fue un primer paso.

Así lo dijo en su conferencia mañanera de este viernes 23 de enero luego de la inauguración de Fitur en la que México es el país socio.

Las fotos de la convivencia de los reyes de España con indígenas mexicanos

La imagen de la convivencia de los reyes de España en el stand de México llegó a la conferencia mañanera del 22 de enero. Algunos medios señalan que el encuentro duró alrededor de nueve minutos.

En fotos se apreciaba a Felipe VI y Letizia acompañando a personas de pueblos indígenas y también a la titular de la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora.

En la fotografía se logró ver a funcionarios mexicanos como el embajador de México en España, Quirino Ordaz, y a la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico, Regional y Relocalización, Altagracia Gómez Sierra.

De la misma manera, a gobernadores y sus titulares de turismo estatales, algunas que salieron en la mencionada foto fueron Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo y Lorena Cuéllar, de Tlaxcala.

Presencia de los reyes de España en Fitur estuvo en duda por esta razón

Aunque Fitur 2026 inició el 21 de enero, el 22 de enero los reyes de España acudieron a inaugurarla como tradicionalmente lo hacen cada año.

La duda de su presencia en el evento del que son anfitriones cada edición se produjo debido a la tragedia por el descarrilamiento de trenes en Adamuz, Córdoba.

De hecho, los expositores de varias regiones de España cancelaron su participación como parte del luto y pusieron un libro de condolencias que firmaron los reyes de España en el stand de Andalucía.