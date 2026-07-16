Claudia Sheinbaum aclara incidente en el Tren Interoceánico de Oaxaca

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció este jueves sobre el incidente registrado la noche del 14 de julio en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, luego de que un tren de carga sufriera un percance ferroviario en Oaxaca. Durante su conferencia matutina, la mandataria rechazó que el hecho correspondiera a un descarrilamiento derivado de las condiciones de la infraestructura y señaló que las autoridades ya realizan las revisiones correspondientes.

Las declaraciones de la presidenta se dieron un día después de que el Corredor Interoceánico informara que dos unidades articuladas de un tren de carga se vieron involucradas en un incidente en el tramo ferroviario ubicado en el kilómetro 230+800, sin que se reportaran personas lesionadas ni afectaciones a la población.

¿Qué declaró Claudia Sheinbaum sobre el incidente?

Durante la conferencia de prensa, un periodista preguntó a la presidenta cuál era el reporte que había recibido sobre el nuevo descarrilamiento del tren de carga. En respuesta, Claudia Sheinbaum explicó que, de acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Marina, el incidente no correspondió a un descarrilamiento total de los vagones. "Sí, van a dar un... más que descarrilamiento, se movió, digamos, no cayeron completamente los vagones, pero sí fue un incidente. Ayer se reportó por parte de la Marina y se están haciendo las revisiones", señaló la mandataria.

Revisión de la infraestructura del Tren Interoceánico

Durante el mismo intercambio, la presidenta fue cuestionada sobre si este incidente tendría alguna repercusión en la reactivación del servicio de pasajeros del Tren Interoceánico.