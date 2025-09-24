Sheinbaum refuerza estrategia de seguridad sin rompimientos

Sheinbaum niega ruptura con AMLO: ´Somos un mismo proyecto´

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó este miércoles que exista un rompimiento en la política de seguridad con la administración de Andrés Manuel López Obrador, luego de que el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, calificó como un "cambio audaz" la estrategia implementada por su gobierno.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum enfatizó que su administración forma parte del mismo proyecto político de la llamada Cuarta Transformación y que no permitirá que se intente generar una división con su antecesor. "Ya saben que cuando quieren diferenciarnos no lo permitimos, porque somos un proyecto", expresó.

La mandataria aclaró que lo que existe es una "siguiente etapa" en la política de seguridad, no una ruptura ni una nueva estrategia. "Estamos fortaleciendo ciertas áreas que consideramos que era necesario hacer", explicó, al tiempo que reconoció que, desde su llegada a la Presidencia, decidió reforzar la parte de investigación e inteligencia, con base en su experiencia como jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Sheinbaum también apuntó contra sectores críticos y opinadores a quienes atribuyó la intención de instalar la narrativa de un distanciamiento con López Obrador. "Hay una intención de los comentócratas de generar la condición para que yo pudiera decir: ´no somos distintos´. Pero eso jamás va a suceder", advirtió.

Finalmente, reiteró su respaldo a la gestión del expresidente: "Nosotros reconocemos el trabajo del presidente López Obrador en toda su magnitud", sostuvo, al insistir que el objetivo de su gobierno es dar continuidad y fortalecer la estrategia que inició el sexenio anterior, no sustituirla. Con información de El Universal '.