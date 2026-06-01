Uber y DiDi autorizados para recoger pasajeros en Monterrey

MONTERREY, México (AP) — Los conductores de las plataformas digitales de transporte Uber y DiDi recibieron la autorización formal para recoger pasajeros en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Monterrey, tras alcanzarse un acuerdo estratégico que delimita una zona específica de abordaje cercana a la terminal aérea.

La resolución, de carácter local, busca mitigar los conflictos entre choferes de aplicación y los operadores de taxis concesionados con placa federal, permitiendo a los usuarios acceder a opciones de transporte privado con tarifas competitivas sin incurrir en infracciones dentro de la zona federal del complejo aeroportuario.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con las especificaciones del plan de movilidad, las aplicaciones digitales reconfiguraron sus sistemas de geolocalización para establecer los puntos de encuentro estrictamente en el perímetro autorizado, situado a unos metros de las salidas principales de las terminales A, B y C. Con este mecanismo, los choferes podrán operar sin el riesgo de ser sancionados por las autoridades federales de seguridad.

Impacto en la comunidad

La medida entra en vigor a escasos días del inicio de la Copa del Mundo de Fútbol 2026, justa internacional en la que la zona metropolitana de Monterrey fungirá como una de las sedes oficiales. El incremento en el flujo de turistas nacionales y extranjeros aceleró las negociaciones entre el gobierno estatal, los directivos de las plataformas tecnológicas y los administradores del aeropuerto para agilizar la conectividad terrestre del estado.

Organizaciones de choferes privados calificaron la disposición como un avance importante para la libre competencia laboral, argumentando que la alta demanda generada por la temporada de verano y los encuentros mundialistas requería de una infraestructura de transporte diversificada y eficiente en beneficio directo del público usuario.