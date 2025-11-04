Sheinbaum anuncia el "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" tras el asesinato del alcalde de Uruapan

Luego del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este martes la puesta en marcha del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia", una iniciativa que busca atender las raíces de la violencia en la entidad mediante acciones conjuntas en seguridad, justicia, desarrollo económico y cultura.

Durante su mensaje, Sheinbaum informó que se reforzará la presencia de la Guardia Nacional tanto en Michoacán como en el municipio de Uruapan. Asimismo, adelantó que el plan se presentará este fin de semana o a inicios de la próxima semana, y que incluirá la creación de unidades conjuntas entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la policía estatal y la fiscalía local, con enfoque especial en el combate a los homicidios y la extorsión.

La mandataria también propuso al Congreso y a la Fiscalía de Michoacán la creación de una fiscalía especializada en delitos de alto impacto e inteligencia criminal, además de mesas de seguridad quincenales, un sistema de alerta para alcaldes y la instalación de una oficina de la Presidencia en distintos municipios.





Sheinbaum señaló que esta semana se escucharán las voces de comunidades, autoridades tradicionales, iglesias y sectores productivos para enriquecer el plan con sus propuestas. "A más tardar este fin de semana o a principios de la próxima, presentaremos acciones concretas en seguridad, justicia, desarrollo local, medio ambiente, educación, cultura y deporte", precisó.

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia contempla tres ejes principales. En el ámbito económico, se garantizarán salarios dignos y seguridad social a jornaleros agrícolas y trabajadores del sector exportador, además de inversión en infraestructura rural y convenios con empresas para crear nuevos Polos de Bienestar.

En el terreno educativo y cultural, se prevé la creación de Escuelas de Cultura de Paz, programas de reinserción y atención a víctimas, la campaña "Recuperemos Michoacán", becas de transporte para jóvenes universitarios, centros comunitarios deportivos y culturales, y una Red de Casas de la Cultura Segura. También se impulsará el Festival Anual Voces de Michoacán y la formación de centros regionales de cultura y memoria.

La presidenta lamentó profundamente el asesinato de Manzo, a quien calificó como un servidor público comprometido con su comunidad. Afirmó que su gobierno actuará con responsabilidad y sin politizar el hecho, y reiteró su convicción de que la paz no se impone por la fuerza, sino con justicia y desarrollo.

"Michoacán tiene un pueblo valiente, trabajador y con un corazón enorme. No están solos; vamos a recuperar la tranquilidad con justicia y esperanza", expresó Sheinbaum, al tiempo que subrayó que la seguridad solo se logra escuchando a las comunidades y construyendo la paz desde abajo.