SCJN revisará reforma electoral de Chihuahua: ¿Qué implica?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene previsto resolver este martes 29 de septiembre el proyecto de la ministra Sara Irene Herrerías Guerra relacionado con la impugnación presentada por Morena contra diversas disposiciones de la reforma a la ley electoral de Chihuahua. El proyecto plantea invalidar algunas de las medidas aprobadas por el Congreso estatal para impedir la participación de personas presuntamente vinculadas con grupos delictivos, así como modificar disposiciones relacionadas con la responsabilidad de los partidos políticos durante los procesos electorales.

¿Qué aprobó Chihuahua para blindar sus elecciones?

En junio pasado, el Congreso de Chihuahua aprobó una reforma electoral que incorporó distintas causales relacionadas con la intervención de grupos criminales en los comicios.