Claudia Sheinbaum analiza el gas no convencional en Coahuila

Gas no convencional en Coahuila sigue bajo análisis; Sheinbaum pone como prioridad el agua

Ciudad de México.– El Gobierno federal mantiene bajo revisión la posibilidad de aprovechar gas no convencional en Coahuila, un proyecto que deberá cumplir con condiciones ambientales y garantizar que no afecte el suministro de agua para consumo humano ni para las actividades agrícolas.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que todavía no existe una decisión definitiva sobre la explotación de este recurso y explicó que primero deben realizarse estudios para determinar si existen las condiciones técnicas, ambientales y económicas necesarias.

El Gobierno federal mantiene bajo revisión la explotación de gas no convencional en Coahuila

Uno de los principales puntos de preocupación es el uso del agua. La mandataria indicó que, de avanzar los proyectos, deberán emplearse tecnologías que permitan reducir el consumo y reciclar el agua utilizada durante los procesos de extracción.

El Gobierno federal busca evitar que la extracción de gas genere competencia por el agua destinada a las comunidades y al campo. De acuerdo con las recomendaciones de especialistas, el objetivo es recurrir, en la medida de lo posible, a agua salada localizada en el subsuelo y no a fuentes de agua dulce destinadas a otros usos.

Claudia Sheinbaum enfatiza la necesidad de estudios ambientales antes de decidir sobre el gas

Sheinbaum recordó que el análisis del gas no convencional forma parte de una estrategia para disminuir la dependencia de México del gas natural proveniente del extranjero. Actualmente, señaló, 75 % del gas natural que consume el país es importado de Estados Unidos.

Ante este escenario, el Gobierno también contempla aumentar la generación de electricidad mediante fuentes renovables, como la energía solar, eólica y geotérmica, además de buscar un mayor aprovechamiento de los recursos energéticos nacionales.

Por ahora, el posible desarrollo de gas no convencional en Coahuila permanece en una etapa de estudio y revisión, por lo que cualquier proyecto deberá demostrar que puede realizarse sin poner en riesgo los recursos hídricos destinados al consumo de la población y a la producción agrícola.