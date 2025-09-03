Sheinbaum rechaza intervención militar de EE.UU. en combate a cárteles

Sheinbaum niega tenerle miedo a los cárteles tras declaraciones de Trump: 'No voy a entrar en el debate'. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó este miércoles 3 de septiembre las declaraciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que la mandataria mexicana no acepta la intervención militar de Estados Unidos en el combate a los cárteles porque 'tiene miedo'. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum fue cuestionada sobre las afirmaciones hechas por Trump al medio estadounidense Daily Caller. La mandataria evitó entrar en polémicas y sostuvo que lo fundamental es mantener el diálogo y la cooperación bilateral. 'Sobre las declaraciones del presidente Trump, ¿qué responde sobre las acusaciones de que usted tiene miedo a los cárteles y por eso no acepta la ayuda?', se le preguntó. 'Va a haber buena relación. Hoy va a haber una muy buena reunión con el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, y nos quedamos con lo que va a ser el día de hoy. No voy a entrar en el debate', respondió. Ante la insistencia de la prensa, Sheinbaum reiteró que ya había abordado ese tema en ocasiones anteriores y enfatizó que la afirmación de Trump no es cierta. 'Respetamos mucho la relación México-Estados Unidos, al presidente Trump, y pues no, no es verdad esta afirmación que hace, pero nos quedamos con la buena relación. Le agradezco además la mención, la buena mención que hizo de mi persona', agregó. DONALD TRUMP DECLARA QUE CLAUDIA SHEINBAUM TIENE MIEDO A LOS CÁRTELES. Un día antes, Donald Trump calificó a la mandataria mexicana como una mujer 'increíble, elegante e impresionante', aunque insistió en que se niega a aceptar la ayuda militar de Estados Unidos contra los cárteles por temor. 'México está dirigido por los cárteles, lo está. Le he ofrecido enviar al ejército, y ella no quiere que lo hagamos', señaló Trump en entrevista con la periodista Reagan Reese. Cuando se le preguntó la razón, respondió: 'porque tiene miedo. Tiene mucho miedo'. SHEINBAUM SEÑALA SITUACIONES DE TENSIÓN ENTRE GOBIERNOS. En su mensaje de este martes, Sheinbaum destacó que, pese a las diferencias en distintos temas, México ha logrado entendimientos importantes con Estados Unidos en materia comercial y de seguridad. 'Lo importante aquí, ¿qué es lo importante para el pueblo de México? Que hemos logrado entendimiento con el Gobierno de Estados Unidos, que no ha sido fácil en muchos temas: en el tema comercial todavía queremos llegar a un mejor entendimiento para fortalecer nuestro comercio; en el tema del gusano barrenador se está llegando a un buen acuerdo; en otros temas de aranceles también se sigue trabajando', explicó.