'Si marihuana lúdica no ayuda a frenar violencia, enviaré iniciativa al Congreso': AMLO

López Obrador señaló que analizarán si la regulación favorece el combate al crimen o si es necesario enviar una iniciativa al Congreso

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que respeta el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la regulación de la marihuana para su uso lúdico. Señaló que revisarán los efectos de dicha medida en materia de seguridad.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador señaló que su Gobierno analizará si esta medida ayuda al combate a la delincuencia, si no planteará un cambio y enviará una iniciativa al Congreso de la Unión.

"Si vemos que en vez de ayudar perjudica pues plantearíamos un cambio, enviaría yo de acuerdo a mis facultades una iniciativa de ley, yo pienso que podríamos tener en poco tiempo ya resultados, vamos a evaluar qué sucede, yo por eso soy partidario de la democracia participativa", señaló.

AMLO señaló que respeta la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero al mismo tiempo conocer qué es lo que piensa la población sobre esta determinación del Poder Judicial.

Señaló que esto implica respetar la decisión que tomó el Poder Judicial, pero al mismo tiempo significa recoger los sentimientos de la gente, los puntos de vista de todos y ver cómo se va desenvolviendo esta medida, cómo se va aplicando y los efectos que tendrá la medida en la práctica. AMLO reconoció que dentro del Gabinete de Seguridad no existe consenso sobre la legalización de la marihuana, tal como ocurre entre la ciudadanía.

"Esto es un asunto que debe de informarse bien, nosotros ya, al llegar al gobierno encontramos en marcha este proceso para legalizar o regularizar lo del consumo de la marihuana. Decidimos llevar a cabo una revisión en el Gabinete de Seguridad, no hubo consenso, porque hay dos visiones como en el país. Esto no debe de extrañarnos, porque el Gobierno representa al pueblo y nosotros tenemos que recoger los sentimientos, las opiniones de toda la gente y lo mismo en el Gobierno hay posturas distintas, entonces se decidió no intervenir y esperar a que la SCJN resolviera, porque correspondía al Poder Judicial resolver, entonces ellos tomaron esta decisión los ministros de la Corte, vamos a analizar nosotros los efectos sobre esta medida y vamos a ir dándole seguimiento", indicó López Obrador.