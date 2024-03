Sigue Milei la pelea con AMLO por Twitter; Demuestra agresiones de Obrador

La pelea entre el presidente de Argentina, Javier Milei y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador continua, pies ahora el mandatario argentino reprocho que medios hayan reportado el insulto que este dio contra AMLO, pero se ignoro las veces que Obrador le insulto.

"AQUÍ UNA DE LAS TANTAS AGRESIONES DE AMLO AMLO califica al candidato argentino ultraliberal Milei de "facho conservador"?" escribió el mandatario argentino.

AMLO califica al candidato argentino ultraliberal Milei de "facho conservador"? https://t.co/zaFk3dkTEn — Javier Milei (@JMilei) March 28, 2024

"Obviamente, el multimedio operador se le pasó por alto las agresiones que he recibido de modo recurrente por parte de los personajes en cuestión... Debe ser que consideran que está bien que otros mandatarios me agredan y que me defienda esté mal... Igual que como hacen aquí..." escribió el mandatario.

Obviamente, el multimedio operador se le pasó por alto las agresiones que he recibido de modo recurrente por parte de los personajes en cuestión...

Debe ser que consideran que está bien que otros mandatarios me agredan y que me defienda esté mal...

Igual que como hacen aquí... https://t.co/r1h90mASMV — Javier Milei (@JMilei) March 28, 2024

Milei, líder de la formación de ultraderecha La Libertad Avanza, ya ha expresado en el pasado duras críticas a López Obrador y Petro, con los que se ubica en las antípodas por su pensamiento ideológico.