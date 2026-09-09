Simey Olvera deja la secretaría del Senado tras polémica en Ixmiquilpan

CIUDAD DE MÉXICO — La senadora mexicana Simey Olvera Bautista concluyó sus funciones como secretaria de la Mesa Directiva del Senado de la República, días después de verse involucrada en una polémica generada por la presencia de una imitadora de la presidenta Claudia Sheinbaum durante su segundo informe de labores legislativas.

En el marco de la sesión parlamentaria, el Pleno del Senado aprobó por mayoría de 96 votos a favor la designación de la legisladora Claudia Tello Espinosa para asumir la secretaría del órgano directivo durante el tercer año de la LXVI Legislatura. La toma de protesta correspondiente estuvo a cargo del presidente de la Cámara alta, Higinio Martínez, según consta en los registros del recinto legislativo.

Polémica en Ixmiquilpan

La sustitución se produce tras los acontecimientos registrados el pasado 28 de agosto en el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, donde Olvera presentó su rendición de cuentas acompañada por la actriz y comediante Tamara Henaine. Durante la jornada, Henaine condujo el acto caracterizada como el personaje cómico Claudita, basado en la imagen de la titular del Ejecutivo federal, lo que derivó en diversos cuestionamientos en redes sociales debido al contexto político del evento.

Ante las reacciones del público, Olvera argumentó que la participación de la comediante respondió a una relación de amistad personal, asegurando que su asistencia fue a título voluntario y no representó una erogación de fondos públicos. Por su parte, la bancada de Movimiento Regeneración Nacional y la Mesa Directiva de la Cámara alta no vincularon de manera oficial la renovación parlamentaria con lo sucedido en la entidad hidalguense, limitándose a dar trámite al procedimiento de votación del relevo constitucional.