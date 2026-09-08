Claudia Sheinbaum destaca reducción de homicidios dolosos en agosto

El Gobierno de Claudia Sheinbaum afirma que los homicidios dolosos bajaron un 53 % de 2024 a agosto del 2026.

Figueroa explicó que al comienzo de la actual administración se contabilizaban, en promedio, 86.9 víctimas de homicidio doloso cada día. La violencia homicida en México registró una reducción de 53 % entre septiembre de 2024 y agosto de 2026, de acuerdo con las cifras presentadas este martes por Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, Figueroa explicó que al comienzo de la actual administración se contabilizaban, en promedio, 86.9 víctimas de homicidio doloso cada día. Veintitrés meses después, agosto cerró con un promedio diario de 40.8 casos.

La diferencia representa alrededor de 46 homicidios dolosos menos cada jornada respecto al nivel registrado al inicio del periodo analizado.

Pero, además de la reducción acumulada, agosto se convirtió en el mes con el promedio diario más bajo de toda la serie presentada por el gobierno federal. "Siendo además este agosto de 2026, el mes más bajo de estos meses analizados", destacó la funcionaria.

Una caída que modifica la tendencia

Los datos presentados por el SESNSP fueron utilizados para colocar la actual reducción dentro de una perspectiva de largo plazo. Figueroa comparó el comportamiento de la tasa de homicidios durante los tres gobiernos federales anteriores.

De acuerdo con la exposición, durante el sexenio de Felipe Calderón la tasa de homicidios dolosos pasó de 9.7 casos por cada 100 mil habitantes en 2006 a 22, lo que significó un incremento de 127 %.

La tendencia ascendente continuó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. En ese periodo, la tasa aumentó otro 32 % hasta alcanzar 29.1 homicidios por cada 100 mil habitantes, cifra que la funcionaria señaló como el máximo histórico de la serie utilizada en su presentación.