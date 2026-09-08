México retrocede en PISA 2025: matemáticas y lectura registran sus peores resultados

Los estudiantes mexicanos de 15 años enfrentan importantes rezagos en ciencia, matemáticas y lectura, de acuerdo con los resultados de PISA 2025, evaluación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En matemáticas y lectura, los resultados más recientes incluso quedaron por debajo de los registrados entre 2009 y 2018.

La comparación con 2015 muestra un incremento de 13 puntos porcentuales en la proporción de alumnos mexicanos con bajo desempeño en matemáticas, mientras que en lectura el aumento fue de ocho puntos. En ciencias no se identificaron variaciones significativas.

La OCDE señala que parte de estos resultados está relacionada con la incorporación al sistema educativo de una mayor cantidad de jóvenes de 15 años provenientes de poblaciones marginadas. Además, los estudiantes en condiciones socioeconómicas más desfavorables registraron una disminución menor en sus resultados de la que podrían sugerir las comparaciones generales de los promedios.

¿Qué revelan los resultados de PISA 2025?

Entre 2022 y 2025 tampoco se registraron cambios significativos en la diferencia de desempeño entre el 10 por ciento de estudiantes con mejores resultados y el 10 por ciento con los puntajes más bajos en matemáticas y ciencias. En lectura, en cambio, esa brecha disminuyó.

México, por debajo del promedio de la OCDE. En ciencias, área a la que PISA 2025 otorgó mayor énfasis, los estudiantes mexicanos alcanzaron 414 puntos, frente a los 482 puntos del promedio de la OCDE. Las jurisdicciones chinas de Beijing, Shanghai, Jiangsu y Zhejiang encabezaron esta clasificación con 597 puntos.

En lectura, México obtuvo 408 puntos, mientras que la media de la OCDE fue de 461 y el resultado más alto correspondió a Singapur, con 535 puntos.

Matemáticas presentó el resultado más bajo para México, con 388 puntos, frente a los 463 del promedio de la OCDE. Las cuatro jurisdicciones chinas mencionadas anteriormente registraron el puntaje más elevado, con 612 puntos.

La evaluación contó con la participación de 7 mil 843 estudiantes mexicanos de 297 escuelas, una muestra que representa aproximadamente al 69 por ciento de los jóvenes de esa edad en el país.

Desempeño de los estudiantes mexicanos

El reporte también señala que entre 2015 y 2025 aumentó el número de jóvenes de 15 años aptos para presentar PISA a un ritmo superior al crecimiento de la población total de esa edad, situación que sugiere una expansión constante de la matrícula en educación secundaria.

Los resultados también muestran las dificultades que enfrentan los estudiantes para alcanzar niveles más elevados de competencia. En ciencias, cerca de la mitad de los alumnos mexicanos alcanzó apenas el Nivel 2, frente al 74 por ciento registrado en promedio entre los países de la OCDE.

En matemáticas, el 30 por ciento se ubicó en el Nivel 2, mientras que el promedio de la OCDE llegó al 65 por ciento. En lectura, el 50 por ciento alcanzó el Nivel 2 o alguno superior, frente al 69 por ciento de promedio en la OCDE.

Al considerar conjuntamente las tres áreas evaluadas, 41.8 por ciento de los estudiantes mexicanos se encuentra en el Nivel 2, considerado el más bajo, mientras que apenas 0.5 por ciento llegó a los niveles 5 o 6, correspondientes a los desempeños más altos.

Uso de dispositivos digitales en el aula

PISA 2025 también analizó el tiempo que los estudiantes pasan utilizando dispositivos digitales dentro de las escuelas. En México, los alumnos reportaron dedicar un promedio de 1.5 horas diarias al uso de estos dispositivos para actividades de aprendizaje, por debajo de las 1.7 horas registradas en promedio entre los países de la OCDE.

En contraste, destinan 1.2 horas al día al uso de dispositivos con fines de ocio dentro de la escuela, ligeramente por encima del promedio de 1.1 horas de la OCDE.

El informe señala además que en 2025 el 27 por ciento de los estudiantes mexicanos acudía a escuelas donde estaba prohibido utilizar teléfonos celulares, mientras que a nivel global la proporción llegaba al 49 por ciento.

Crecimiento del uso de inteligencia artificial

El uso de herramientas de inteligencia artificial también aparece entre los hallazgos de PISA 2025. La evaluación encontró un crecimiento en el empleo de IA para actividades escolares en los distintos sistemas educativos.

En México, 47 por ciento de los estudiantes afirmó utilizar chatbots como apoyo para aprender al menos una vez por semana, cifra ligeramente superior al promedio de la OCDE, que fue de 46 por ciento.

Asimismo, 40 por ciento utiliza frecuentemente la inteligencia artificial para realizar investigaciones preliminares sobre temas nuevos; 34 por ciento, para resumir textos de lectura obligatoria, y 35 por ciento, para elaborar borradores de trabajos escritos.

En los tres casos, los porcentajes reportados por los estudiantes mexicanos superan los promedios correspondientes de la OCDE.