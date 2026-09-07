Seis pasajeros mueren en Tultitlán: combi atrapada en inundaciones

Seis pasajeros murieron tras quedar atrapados en una combi durante las inundaciones en Tultitlán; investigan una posible fuga de gas en la unidad.

Las intensas lluvias registradas durante la tarde y noche del domingo 6 de septiembre provocaron inundaciones en distintos puntos de Tultitlán, Estado de México, donde seis pasajeros de una unidad de transporte público murieron después de que la combi en la que viajaban quedara varada en una zona afectada por el agua. El incidente ocurrió a la altura de la estación Cueyamil del Tren Suburbano, donde los encharcamientos dificultaron la circulación. La unidad, perteneciente a la ruta 30, habría quedado atrapada en medio de la inundación.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con los primeros datos conocidos, la principal línea de investigación apunta a que los pasajeros se intoxicaron debido a una fuga de gas registrada al interior de la unidad. Las autoridades mexiquenses ya realizan las investigaciones para determinar qué provocó la fuga y establecer las circunstancias en las que ocurrieron las muertes.