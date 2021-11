Simón Levy se disculpa con Emma Santos, mujer que lo acusó de agresiones y amenazas

El exfuncionario federal Simón Levy se disculpó con Emma Santos, la mujer que lo acusó de agresiones y amenazas, mismas que fueron captadas en un video difundido en redes sociales.

En un principio, Simón Levy afirmó que las acusaciones eran infamias y aseguró ser confundido con Arturo Said Bernal, ´Lord Golpeador´, otro hombre viral por violentar a una vecina.

Sin embargo, Simón Levy parece estar reconociendo su culpabilidad, ante lo cual decidió "derrotar el ego individual" y disculparse.

Simón Levy se disculpa: "Nada es más importante que la reconciliación y derrotar el ego individual"

La noche del 24 de noviembre, a dos días de que fuera exhibido en video, Simón Levy uso su cuenta de Twitter, ya no para deslindarse de la situación, como lo venía haciendo.

Simón Levy pareció reconocer que su conducta con la mujer que denunció fue incorrecta, motivo por el cual le ofreció una disculpa .

Simón Levy destacó que él y la mujer, identificada como Emma Yolanda Santos, han estado unidos por "un afecto de tiempo" , ante lo cual decidió cambiar su postura:

"En lo que respecta a lo sucedido con la Señora Emma Yolanda Santos, a quien conozco hace muchos años y ha habido un afecto de tiempo, le ofrezco una disculpa por cualquier situación sucedida. Nada es más importante que la reconciliación y derrotar el ego individual"

Usuarios de redes reclaman a Simón Levy por haber negado agresiones y amenzas contra su vecina Los usuarios de Twitter reaccionaron de inmediato a las disculpas de Simón Levy . Unos lo felicitaron por recapacitar y aceptar sus errores:

"Lo cortés no quita lo valiente, todos no equivocamos en esta vida, el chiste es reconocerlo y enmendar, adelante señor Levy!!!"

"Sr. Levy es de humanos reconocer cuando uno cómete un error, es de buenas gentes reconocer y ofrecer las disculpas pertinentes, bien hecho!"

Sin embargo, la gran mayoría le echó en cara a Simón Levy que cuando estalló el escándalo, afirmara ser blanco de calumnias:

"Siempre lo mismo, se muestra como poseedor de la verdad absoluta, dice que hará revelaciones que echarán por suelo todo lo demás, se indigna, a pesar de evidencias, sigue negando, luego pretende arreglar su ego herido a billetazos y al final "reconoce" su error (a medias)..."

"Ay Simon, te tardaste un chingo en reconocerlo, había mil maneras de explicar y aceptar, muchos hemos perdido la cabeza en algún momento, tooooodos, pero negarlo?"

"¿Siempre sí? ¿Por qué no aceptarlo desde el principio y fingir demencia? Lo preocupante es saber cuál Simón es el real, el violento que no sabía que estaba siendo videograbado o el buena ondita que intentas proyectar en twitter. Trátate esa ira, no es normal ese comportamiento"

También, los internautas le indicaron a Simón Levy que incurrió en una conducta delictiva, por lo que, considerararon, su disculpa no bastaba y debía recibir un castigo:

"Lo que cometió es una CONDUCTA DELICTIVA en agravio de una persona adulta mayor (grupo vulnerable)... Se llama: Daño a la propiedad y amenazas. Usted como abogado sabe que no basta con una disculpa. Tiene que responder jurídicamente y REPARAR EL DAÑO de manera INTEGRAL"

"Qué pena que con solo una disculpa en Twitter pienses que todo termina. Tienes un problema grave de control de ira Simón, el violentar a una mujer en la forma en que lo hiciste no es normal, atiéndete, es urgente. Ojalá tengas la humildad de hacerlo"

