Sin las energías renovables, no habrá más inversión: GM

EXCELSIOR.- El presidente de la armadora de autos General Motors, Francisco Garza, aseguró que si no existe un marco jurídico y estructural en México, que esté enfocado en la producción de energías renovables, la compañía buscará otras opciones como destino de inversión para sus planes futuros.

General Motors no va a parar su visión cero, cero, cero y, desafortunadamente, si no existen las condiciones, México ya no va a ser un destino para la inversión", dijo en la Convención Nacional del IMEF 2021.

Recordó que la armadora requiere invertir en electrificación del portafolio de sus productos, transformar los vehículos eléctricos a autónomos y la interconectividad. Explicó que, debido a que sus inversiones tardan entre cinco y siete años, ya evalúan el clima de negocios en diferentes países.

Advirtió que, de seguir esta situación de incertidumbre, "ese dólar que se iba a invertir en México se va a EU, Canadá, Brasil, China o Europa y México deja de ser un destino importante".