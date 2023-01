´Soy El Ratón´, el narcocorrido de Código FN que cantó Grupo Firme sobre Oviedo Guzman

El polémico narcocorrido tiene como protagonista a quien fue uno de los hombres más buscados por los Estados Unidos, antes de su captura por el ejercito mexicano y narra diferentes episodios de la vida pública de Ovidio Guzmán, presuntamente ligado a las operaciones del Cártel de Sinaloa.

Uno de esos momentos fue cuando el Ejército capturó al narco y luego lo dejaron libre por orden de Andrés Manuel López Obrador.

En un párrafo menciona donde Ovidio Guzmán se disculpa por el ´Culiacanazo´.

"Soy el ratón, soy Ovidio, soy Guzmán hijo de ´El Chapo´, soy hermano de Alfredito y de Archivaldo y por cierto me disculpo por lo del ´Culiacanazo´. Yo no peleé, pues la vida de mis hijas fue primero, pa´ que sepan que yo no conozco el miedo. Un Guzmán no se intimida, menos con los del gobierno", dice la canción.