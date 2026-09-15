Tandera de Juárez da su versión sobre la polémica tras ser acusada de fingir su muerte

JUÁREZ, Nuevo León — La organizadora de tandas Vanelly Zavala Hernández rompió el silencio para ofrecer su testimonio sobre la controversia que la volvió viral en redes sociales, donde fue acusada de simular su fallecimiento para no pagar a sus clientas.

En entrevista televisiva, la residente de Juárez aclaró que los hechos respondieron a un malentendido originado en su entorno personal y negó tajantemente haber orquestado un engaño. Explicó que la situación detonó cuando se ausentó de su domicilio tras enfrentar desacuerdos con su expareja, optando por apagar su teléfono celular de manera temporal para aislarse.

La mujer sostuvo que fueron participantes del mismo grupo de ahorro quienes comenzaron a difundir rumores falsos sobre su presunta muerte y su supuesta huida con los fondos recaudados. Manifestó que el conflicto escaló rápidamente hasta provocar destrozos en su propiedad privada y una oleada de agresiones verbales en plataformas digitales.

Zavala Hernández indicó además que sus cuentas bancarias permanecen congeladas a consecuencia de los constantes reportes emitidos por los usuarios. Frente a este panorama, realiza un llamado público a las clientas adeudadas para que cumplan con las cuotas correspondientes, denunciando que varias participantes que ya cobraron sus turnos han optado por negarse a pagar o dar de baja sus perfiles digitales tras la polémica.