Bancos en México suspenderán atención al público el 16 de septiembre

CIUDAD DE MÉXICO — Las instituciones bancarias del país operarán con normalidad el martes 15 de septiembre, pero suspenderán la atención al público en ventanilla el miércoles 16 de septiembre con motivo de la conmemoración del Aniversario del inicio de la Independencia de México, conforme a la normativa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Asociación de Bancos de México (ABM).

Cierre de bancos por festividad

Al tratarse de un día inhábil establecido en la Ley Federal del Trabajo y el calendario del sistema financiero, las operaciones presenciales en ventanillas u oficinas administrativas se reanudarán el jueves 17 de septiembre. De acuerdo con la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, los cuentahabientes que tengan fechas de vencimiento de pagos fijadas para el 16 de septiembre podrán realizar el cumplimento de sus obligaciones el siguiente día hábil sin generar recargos ni penalizaciones.

Servicios bancarios disponibles

Pese al cierre de las sucursales físicas, las entidades bancarias informaron que la red de cajeros automáticos, la banca digital, las aplicaciones móviles y la banca telefónica mantendrán operaciones ininterrumpidas durante las 24 horas del día. Asimismo, algunas oficinas ubicadas dentro de centros comerciales o almacenes automotrices podrían brindar atención al público bajo esquemas de horarios especiales.