Escuelas públicas muestran mejores resultados que las privadas en PISA, afirma Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO — La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que los planteles de educación pública en México registraron un desempeño superior en comparación con las instituciones privadas en la aplicación más reciente del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA), coordinado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Desempeño de la educación pública en México

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo destacó que estos indicadores demuestran el avance de la educación pública nacional y respaldan la consolidación del modelo pedagógico de la Nueva Escuela Mexicana. La mandataria sostuvo que el fortalecimiento de la infraestructura física educativa, la dignificación laboral docente y la asignación continua de becas universales para el alumnado han permitido cerrar la brecha de rendimiento entre el sector público y el privado.

Inversión en educación pública

Sheinbaum Pardo enfatizó que su administración continuará priorizando la inversión en el sistema público escolar para garantizar una formación equitativa y de calidad en todos los niveles educativos. Asimismo, la jefa del Ejecutivo reiteró que las evaluaciones internacionales deben servir como herramientas de diagnóstico para perfeccionar los planes de estudio y no como mecanismos para estigmatizar la enseñanza impartida por el Estado.